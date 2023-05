Ein Wochenende voller Feste: Das geht am Samstag und Sonntag in Magdeburg

In Magdeburg findet am Wochenende der Oldtimer-Tag, zwei Familienfeste, ein Sommerfest, eine Offene Bühne und ein ESC-Public-Viewings statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Die Sonnenstrahlen und Temperaturen lassen das erste Feeling von Sommer aufkommen, da muss ein freies Wochenende auch gebürtig genutzt werden. TAG24 gibt Euch eine Übersicht über alle Veranstaltungen, die am Wochenende in Magdeburg stattfinden.

Familienfeste

Kannenstieg - Am Samstag ist der Tag der Städtebauförderung und in diesem Rahmen hat Magdeburg zahlreiche Events zu bieten: zum Beispiel das Familienfest im Rund der blauen Laufbahn. Der Magdeburger Leichtathletik Verein Einheit e.V. richtet das Fest pünktlich zum Vereinsgeburtstag rund um die fertiggestellte neue Laufbahn aus und bringt Besuchern sportliche und kreative Aktionen sowie ein Stück Stadtteilgeschichte näher. Ein Beachvolleyball-Turnier, eine Tombola, Hüpfburgen und eine Nonsens-Olympiade halten Groß und Klein bei Laune. Das Fest findet am Samstag von 10 bis 18 Uhr statt, der Eintritt ist frei. Alte Neustadt - Wer sich lieber auf eine Zeitreise zurück ins Mittelalter begeben will, der ist beim Hansefest im Familienhaus im Park genau richtig. Ob Stockbrot, Gaukelei, Basteln, Mitmach-Aktionen, historisches Handwerkertum mit Schmiede, Seilerei, Kupferdengler, Holzschnitzerei, Töpferei oder Live-Musik - langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Das Fest findet Samstag und Sonntag von 10 bis 21 Uhr statt. Der Eintritt ist ebenfalls gratis.

Am Wochenende stehen in Magdeburg zwei Familienfeste an. (Symbolbild) © 123rf/joaquincorbalan

Oldtimer-Tag

Elbauenpark - An diesem Samstag gehört den Oldtimer-Fahrern wieder die Festwiese im Elbauenpark. Liebhaber älterer Automodelle aus ganz Deutschland treffen sich in Magdeburg zum zwölften Mal zum Oldtimer-Tag. Von 10 bis 16 Uhr können die historischen Fahrzeuge bestaunt werden. Fachgespräche können unter anderem mit dem Autojournalisten Andreas Keßler geführt werden. Auf dem Teilemarkt kann nach dem einen oder anderen Ersatz- und Zubehörteil gestöbert werden. Der Eintritt vor Ort kostet 8 Euro.

Im Elbauenpark findet auch dieses Jahr wieder der Oldtimer-Tag statt. © MVGM/Andreas Lander

ESC Public Viewing

Boys'n'Beats - Wer am ESC-Samstag nicht allein zu Hause hocken will, für den ist eventuell das Public Viewing im Boys'n'Beats das Richtige. Dragqueen Margot Schlönzke führt durch den Abend und fiebert gemeinsam mit allen Gästen im Finale mit. Wenn Deutschland dann unumgänglich auf Platz 1 landet (oder eben auch nicht), wird direkt im Anschluss mit einer fetten Aftershow-Party gefeiert. Der Eintritt kostet einmalig vier Euro an der Abendkasse und erlaubt Zutritt zu beiden Veranstaltungen. Um 19 Uhr geht's los. OLi Kino - Die gleiche Gelegenheit habt Ihr im OLi Kino in Stadtfeld. Dort findet ebenfalls ab 20 Uhr das Public Viewing für den Eurovision Song Contest statt - auch hier gibt's anschließend eine Party.

Fans vom Eurovision Song Contest können an gleich zwei Orten in Magdeburg beim Public Viewing dabei sei. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Offene Bühne

Hasselbachplatz - Am Samstagnachmittag können lokale Künstler bei der Offenen Bühne auf dem Friedensplatz nahe dem Hassel ihr Können unter Beweis stellen. Amateurtalente sowie gestandene Profis geben in 15-minütigen Performances Einblick in ihre Arbeit - von Musik und Poetry, über Clownerie bis hin zu Zeichnen und Zaubern. Das Event findet von 12 bis 19 Uhr statt, für Schaulustige ist der Eintritt frei. Ihr wollt selbst teilnehmen? Dann meldet Euch vorher per E-Mail an.

Bei der Offenen Bühne am Hassel können kreative Menschen ihr Können beweisen. (Symbolbild) © 123RF/hxdbzxy

Sommerfest

Petriförder - Die Stadt lädt am Sonntag schon zum zweiten Mal zum Magdeburger Elbefest ein! Auf dem ganzen Petriförder, zwischen Strandbar und Lukasklause, warten viele Überraschungen auf Euch. Das berühmte Magdeburger Halbkugel-Experiment soll mit Schiffen ausgetestet werden, Live-Musik zum Tanzen und Genießen startet vor Ort, kulinarische Leckerbissen sorgen für Euer leibliches Wohl und für die Kleinsten gibt es ein echtes Piratenschiff zum Rumtoben. Jeder ist zwischen 10 und 18 Uhr auf den Petriförder eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Am ganzen Petriförder könnt Ihr beim Elbefest ausspannen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa