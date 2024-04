Tanz, Forschung oder Kampfsport? Das könnt Ihr am Samstag in Magdeburg erleben!

Magdeburg - Am Samstag finden in Magdeburg wieder zahlreiche Events statt, die auf Euch warten. TAG24 hat die coolsten Veranstaltungen für Euch zusammengefasst.

Messe Magdeburg - In der Magdeburger Messehalle warten am Samstag 20 Amateurkämpfe und zwölf Profikämpfe bei "The Cage MMA Magdeburg" auf schaulustige Kampfsportfans. Neben zwei hochkarätigen Titelkämpfen werden auch die Magdeburger Karan Mosebach und Tom Hölemann in den MMA-Käfig steigen.

Die Amateurkämpfe finden von 13 bis 18 Uhr statt. Von 18 bis 23 Uhr geht es dann mit den Profikämpfen weiter.

Mit den Tickets haben die Gäste zudem freien Eintritt zur Aftershow-Party in der Buttergasse am Alten Markt.