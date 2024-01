Eislaufen, Turnier oder Comedy: Das könnt Ihr am Wochenende in Magdeburg erleben!

An diesem Wochenende gibt es in Magdeburg wieder so einige coole Events zu entdecken.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Von Fußball bis Comedy: In Magdeburg ist an diesem Wochenende wieder für jeden was dabei. TAG24 hat für Euch wieder die coolsten Event-Tipps zusammengefasst!

Pape-Cup

GETEC-Arena - Am Samstag und Sonntag kann in der GETEC-Arena wieder bei der inoffiziellen Deutschen U-15-Hallenmeisterschaft (Matthias-Pape-Gedächtnisturnier) mitgefiebert werden. Informationen zu den antretenden Teams und Tickets gibt es auf der Website. Die Tickets sind außerdem unbegrenzt und können ab 9 Uhr auch am Veranstaltungsort gekauft werden.

Wer sichert sich dieses Jahr den 1. Platz? (Symbolbild) © 123rf/tratong

Eiszeit in der Festung Mark

Festung Mark - Auf 500 m² könnt Ihr am Samstag und Sonntag in der traumhaften Kulisse der Festung Mark über das Eis gleiten. Am Samstag könnt Ihr von 10 bis 18 Uhr beim öffentlichen Eislaufen Eure Eislaufkünste unter Beweis stellen, bevor von 18 bis 22 Uhr bei der Eisdisco nochmal richtig krasse Stimmung aufkommt. Am Sonntag könnt Ihr dann wieder ganz entspannt von 10 bis 20 Uhr Eure Runden auf dem Eis drehen. Erwachsene zahlen für 90 Minuten Eislaufspaß 4,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen 3,50 Euro. Weitere Informationen zu Gruppen- und Tageskarten sowie zum Schlittschuhverleih findet Ihr auf der Website.

In der Festung Mark wartet eine riesige Eisfläche auf Euch. (Symbolbild) © 123rf/serezniy

Stand-up-Comedy

OLi-Kino - "Magdeburg Lacht!" bringt Comedians und Humor aus ganz Deutschland auf die OLi-Kino-Bühne in Magdeburg. Am Samstag warten vier verschiedene Comedians auf Euch, die Eure Lachmuskeln zum Brennen bringen. Informationen zu den Tickets findet Ihr online.

Im OLi-Kino könnt Ihr am Wochenende Tränen lachen. (Symbolbild) © 123RF/9parusnikov

Theaterprogramm

Schauspielhaus/Opernhaus - Am Wochenende gibt es im Theater Magdeburg wieder so einige sehenswerte Stücke zu entdecken. Am Samstag finden um 19.30 Uhr gleich zwei Veranstaltungen statt. Auf der Opernhaus-Bühne könnt Ihr das Musical "Evita" sehen. In der Kammer 1 des Schauspielhauses wartet währenddessen das Schauspiel "Das Leben ein Traum" auf Euch. Am Sonntag gibt es dann noch um 16 Uhr die Oper "Hänsel und Gretel" zu sehen. In den Kammern 1 und 2 des Schauspielhauses könnt Ihr zwischen dem Schauspiel "Odyssee: Buch von Homer" und der Performance "Sex und Kartoffeln" entscheiden. Restkarten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Lasst Euch von verschiedenen Stücken verzaubern. © Theater Magdeburg/Nilz Böhme