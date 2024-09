Erntedank, Messe, Festivals und Konzerte: Das ist an diesem Samstag in Magdeburg los!

Magdeburg - Das Wochenende ist da! In Magdeburg stehen wieder viele Veranstaltungen an, die besucht werden wollen. TAG24 hat ein paar Ausflugstipps für Euch.

An diesem Samstag kommt die Band nach Magdeburg in die Festung Mark. Neben ihren bekannten Songs wird auch eine fulminante Pyroshow die Gäste von den Stühlen reißen. Ihr Halt in der Landeshauptstadt gehört zur "Carpe Noctem - Burgentour 2024". Beginn der Show ist um 18.45 Uhr.

Innenstadt - Im Rahmen des Internationalen Chorfestes finden in der Innenstadt von Magdeburg wieder zahlreiche Veranstaltungen statt. Unter anderem im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße, im Allee-Center in der Ernst-Reuter-Allee oder auch in der Johanniskirche in der Johannisbergstraße.

Das gesamte Programm gibt es auf der Webseite des Festes zu sehen. Ein Highlight ist unter anderem um 18 Uhr die Preisverleihung in der Johanniskirche sowie die anschließende "Lange Nacht der Chöre" (Tickets ab 15 Euro).