Event-Tipps für Jung und Alt an diesem Sonntag in Magdeburg

Magdeburg - Habt Ihr diesen Sonntag in Magdeburg noch nichts vor? Vielleicht kann Euch TAG24 auf der Suche nach Abhilfe gegen Langeweile mit ein paar Event-Tipps helfen.

Herrenkrug - Dietmar Wischmeyer (67) ist eine Comedy-Legende in der deutschen Radio- und Fernsehlandschaft. Bekannt geworden ist er in den 80er- und 90er-Jahren durch das Frühstyxradio und ist bis heute regelmäßig mit Auftritten in der "ZDF heute-show" zu sehen.

Typisch für ihn sind seine bissigen Kommentare über den Alltag und aktuelle Nachrichten, die den Humor vieler Menschen treffen. An diesem Sonntag macht er Halt in Magdeburg. Im Alten Theater am Elbauenpark zeigt er sein Programm "Wischmeyers Wort zum Sonntag".

Das Programm startet um 14 Uhr. Tickets gibt es ab 34,50 Euro.