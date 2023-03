Flohmarkt und Familienzeit: Drei Tipps für Euren Samstag in Magdeburg

Am Samstag findet in Magdeburg ein Familienvormittag in der Stadtbibliothek, ein Irish Folk Festival und ein Nachtflohmarkt statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Auch an diesem Wochenende spielt das Wetter nicht so wirklich mit. Aber dafür gibt es ja glücklicherweise Indoor-Veranstaltungen, die trotzdem Spaß machen. TAG24 hat die besten Events für Euren Samstag in Magdeburg zusammengetragen.

Familienvormittag

Reform - Bei dem schlechten Wetter ist gemütliche Familienzeit besonders wichtig. Gemeinsam mit Euren Kleinen könnt Ihr in die Stadtbibliothek Reform zu den Zauberhaften Märchenwelten gehen. Dort warten Glücksräder, Kinderschminken, ein Zauberwald, eine Kreativmeile und sogar Olaf aus "Die Eiskönigin" in Lebensgröße auf Euch. Der Familienvormittag findet zwischen 10 und 12 Uhr statt. Eintritt ist kostenlos.

Beim Familienvormittag in der Reformer Stadtbibliothek taucht Ihr in die Welt der Märchen ein. (Symbolbild) © 123rf/marysmn

Flohmarkt

Messehallen - Unzählige Male zog der Nachtflohmarkt bereits Tausende Menschen in die Messehallen, und auch an diesem Samstag ist es endlich mal wieder so weit. Egal wonach Schaulustige suchen: Ob Klamotten, Baby- und Kinderspielzeug, Antiquitäten, Sammlerstücke, Bücher, Schallplatten oder vieles mehr, in den Messehallen werdet Ihr fündig. Und wer ordentlich feilscht, kann sogar richtige Schnäppchen machen. Aber auch wenn Ihr kein Geld ausgeben möchtet, der Flohmarkt eignet sich perfekt zum Schlendern, Staunen und Quatschen. Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt. Einlass in die Hallen ist erstmals ab 15 Uhr. Bis 23 Uhr kann dann gestöbert und gehandelt werden. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Der legendäre Nachtflohmarkt wartet am Samstag wieder in den Messehallen. Feilschen Ahoi! © Projektzentrum Szymkowiak/nachtflohmarkt.de

Musik-Festival

Festung Mark - Was, Ihr habt die letzten beiden Tage das Irish Folk Festival verpasst? Na, dann jetzt aber Endspurt! In der Festung Mark stehen am Samstag letztmalig traditionelle Live-Musiker auf der Bühne und spielen für Euch das Feinste, was Irish Folk Musik nur zu bieten hat. Abgerundet wird der Abend mit einem mitreißenden Programm und natürlich kulinarischen Leckerbissen von der grünen Insel! Das Festival beginnt am Samstag um 15 Uhr. Die Tickets gibt's im Vorverkauf für 16,90 Euro und an der Tageskasse für 22 Euro.

Fans von Irish Folk Musik kommen beim Festival in der Festung Mark auf ihre Kosten. © 123RF/paulasierra