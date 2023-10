Gänsehautmomente und Rockabilly-Sounds: Das geht am Sonntag in Magdeburg!

Magdeburg - In Magdeburg rufen wieder einige Veranstaltungen danach, von Euch besucht zu werden. An diesem Sonntag wird es vor allem musikalisch! TAG24 hat für Euch ein paar Schmankerl herausgesucht.

Stadtfeld Ost - Sängerin Kathy Kelly (60, bekannt von der "Kelly Family") und Startenor Jay Alexander (52) statten am Sonntag der Pauluskirche in Magdeburg einen Besuch ab. Sie machen dort im Rahmen ihrer Tour " Unter einem Himmel " Halt. Zuschauer können von den beiden unvergleichlichen Stimmen viele Gänsehautmomente und Duett-Gasangseinlagen erwarten.

Herrenkrug - Und noch ein Hauch eines Weltstars kommt an diesem Sonntag nach Magdeburg. Mit der "Johnny Cash Show" von "The Cashbags" wird es im Alten Theater am Jerichower Platz durch den Country- und Rockabilly-Sound der 50er-Jahre sehr laut. Auch hier stehen unter anderem Titel wie "Ring Of Fire" oder "A Boy Named Sue" von Johnny Cash im Mittelpunkt. Mitsingende Besucher garantiert!

Die Show startet um 19 Uhr. Tickets gibt es ab 31,50 Euro.