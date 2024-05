09.05.2024 19:43 Aufgalopp in Magdeburg: Zwischen Kaiserwetter und Wetteinsätzen

An Christi Himmelfahrt fand in Magdeburg das erste Pferderennen in diesem Jahr statt. Auf dem Herrenkrug herrschte bestes Kaiserwetter und spürbares Wettfieber.

Von Maren Wicher

Magdeburg - Zum ersten Pferderenntag dieses Jahres herrschte auf dem Herrenkrug bestes Kaiserwetter und spürbares Wettfieber. Nicht zu unterschätzen: Das Trabrennen ist auch eine beliebte Variante des Pferderennsports. © TAG24 Die Galopprennbahn in Magdeburg zeigte sich zum Aufgalopp direkt von ihrer besten Seite. An Christi Himmelfahrt veranstaltete hier der Renn-Verein e. V. auf dem Herrenkrug seinen traditionell besucherstärksten MDCC-Familienrenntag mit einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein. Zwischen den insgesamt acht Galopp- und Trabrennen konnten sich die Besucher immer wieder bei ausreichend Speis und Trank erfrischen und die Kleinen wurden auf mehreren Hüpfburgen oder einer Zwergenklinik bespaßt. Die Live-Musik vor Ort sorgte zudem für reichlich gute Stimmung auf dem Gelände. Die Veranstaltung war so gut besucht, dass die Teilnehmer fast hautnah zwischen den Reihen zurück zu ihrer Box geführt wurden. © TAG24 Hoher Besuch und hohe Wetteinsätze Peter Lackner (59), Geschäftsführer der WOBAU, ließ sich zusammen mit seiner Begleitung den Renntag in Herrenkrug auch nicht entgehen. © TAG24 Zu Besuch waren auf diesem Kult-Event aber nicht nur zahlreiche Privatpersonen und Rennreiter, sondern auch viele der Sponsoren, wie zum Beispiel der 1. FC Magdeburg oder Peter Lackner (59), Geschäftsführer der WOBAU. Eines der Rennen wurde von den beiden finanziert. Insgesamt gab es an diesem Renntag Preisgelder in Höhe von 41.500 Euro zu gewinnen. So bewarben sich diesmal gleich 36 Galopper und 45 Traber. Der Trainer des 1. FC Magdeburgs, Christian Titz (r. 53), gab vor Ort zusammen mit einem Teil des Teams auch Autogramme. © TAG24 Tradition wird hier großgeschrieben Die Siegerin des fünften Rennens reiste sogar aus den USA an. © TAG24 Schon seit 1906 gibt es den Magdeburger Renn-Verein e. V. und daher ist für viele der jährliche Saisonstart der Galopprennbahn auf dem Herrenkrug ein fester Termin im Kalender. Ganz traditionell war auch dieses Mal der erste Lauf des Jahres ausschließlich den Amateurreitern vorbehalten. Zum dritten Jahr in Folge wurde der Magdeburger "Mini Traber Cup" abgehalten. Hieran nahmen die Jüngsten im Alter von 12 bis 15 Jahren teil. Auch die kleinen Ponys haben ein PS. © TAG24 Der nächste Familienrenntag findet bereits am 8. Juni auf der Galopprennbahn Magdeburg statt.

Titelfoto: TAG24