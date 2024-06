Halle, Magdeburg, Zeitz und Osterburg: Literaturtage laden nach Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Einen ganzen Monat lang kommen Buchfans während der Literaturtage in Sachsen-Anhalt auf ihre Kosten. In diesem Jahr sind über 40 Veranstaltungen geplant.

Die Literaturtage Sachsen-Anhalt finden in gleich vier Städten statt. (Symbolbild) © Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

Die Literaturtage in Sachsen-Anhalt finden in diesem Jahr in gleich vier Städten statt. "Das Literaturhaus Magdeburg, das Literaturhaus Halle, die Zeitzer Bibliotheksinitiative und die Hansestadt Osterburg laden auf eine Reise durch die literarischen Landschaften entlang der Biese, Elbe, Saale und Weißen Elster ein", teilten die Veranstalter mit. Die Tage sollen zwischen dem 26. September und 26. Oktober stattfinden.

Das diesjährige Motto lautet "Flussauf, flussab: Strömungen der Literatur in Sachsen-Anhalt". Bei Lesungen, literarischen Spaziergängen, in Schreibwerkstätten und Diskussionsrunden sollen die Besucherinnen und Besucher in die Literaturwelt eintauchen können.

Erwartet werden auch verschiedene Autorinnen und Autoren - darunter viele aus Sachsen-Anhalt. Über 40 Veranstaltungen sind den Angaben zufolge geplant. Eröffnet werden sollen die Literaturtage im Literaturhaus Halle.

Sachsen-Anhalt sei ein Literatur- und Lese-Land, erklärte Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU), der auch Schirmherr der Veranstaltung ist. "Das Lesen erschließt dem Menschen unsere Kultur und die Literatur bleibt das zentrale Medium unserer geistigen Welt."