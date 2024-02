"Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!" am Theater Magdeburg: Manchmal muss es Blödsinn sein

Magdeburg - Das musikalische Schauspiel "Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!" feierte am Samstagabend Uraufführung am Theater Magdeburg. TAG24 war bei der Premiere vor Ort.

In einem abgewrackten, in die Jahre gekommenem Hotel im Nirgendwo treffen bei "Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!" insgesamt acht fremde Gäste und Angestellte aufeinander.

Hinzu kommt, dass das Ensemble - bestehend aus Marie-Joelle Blazejewski, Nora Buzalka, Luise Hart, Lorenz Krieger, Philipp Kronenberg, Bettina Schneider, Sophie Vogel und Isabell Will - offensichtlich so viel Spaß an der Inszenierung hat, dass alles andere auch einfach nebensächlich wird.

... und können am Ende doch noch die Sternschnuppen anschauen. © Theater Magdeburg/Kerstin Schomburg

Was diese - zugegeben ulkige - Inszenierung aber so unglaublich sympathisch macht, ist, dass sie sich selbst nicht zu ernst nimmt.

Oft setzen Theaterstücke auf einen wichtigen politischen Hintergrund, schwere Dramatik oder eine eingehende Moral, was definitiv seine Zeit und seinen Ort hat.

Aber manchmal, besonders um der Außenwelt zu entfliehen, muss es eben absoluter Blödsinn sein, der auch noch den Letzten im Publikum dazu bringt, sich den Bauch vor Lachen zu halten.

Die Musikszenen verzaubern und begeistern ungemein, Konfrontationen zwischen den Figuren bringen zum Lachen, und dann kommt das Ende mit richtig viel Herz und Inspiration fast unerwartet daher und schließt ein wirklich wundervolles Stück.

Fazit: Chavaz' und Lomschés Kreation "Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!" am Theater Magdeburg ist auf so vielen Ebenen so toll. Eine einfache, komische Prämisse mit ulkigen Charakteren und einem Abend, der immer mehr aus dem Ruder läuft - das ist offenbar das Rezept für ein klasse Schauspielstück. Das Ensemble ist wieder in Höchstform - so viel Spielfreude (und zuweilen vollen Körpereinsatz) hat das Theater schon lange nicht mehr gesehen!

Wer also mit einem wohlig-warmen Gefühl aus dem Saal gehen will, der sollte sich an der Theaterkasse das nächste Mal ein Ticket für diese abgedrehte Inszenierung sichern.

Weitere Vorstellungen von "Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!" findet Ihr im Spielplan des Theaters.