Hyparschale Magdeburg für renommierten Preis nominiert

Magdeburg - Die Hyparschale Magdeburg ist für den Deutschen Ingenieurbaupreis 2026 nominiert. Sie gehört zu sieben Projekten in der engeren Wahl.

Die Magdeburger Hyparschale wurde für einen Ingenieurpreis nominiert. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Eine Fachjury wählte sie aus 41 Bewerbungen aus. Die Nominierung sei eine besondere Auszeichnung und ein Zeichen für die ingenieurtechnische Qualität des Projekts, sagte der Präsident der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt, Jörg Herrmann. Sie zeige die Bedeutung des Bauwerks für die Ingenieurbaukunst in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus.

Die baulich markante Hyparschale des international bekannten Bauingenieurs Ulrich Müther wurde 2024 nach jahrelanger Sanierung und Leerstand wieder eröffnet. Besonders ist vor allem die freitragende Dachkonstruktion.

Das Tragwerk wurde durch eine Verstärkung mit dünnen Carbon-Beton-Schichten ertüchtigt, um die Tragfähigkeit wiederherzustellen, so die Kammer.

Nominiert wurde mit der Hyparschale die Carbocon GmbH für ihre Ingenieurleistung sowie der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement der Stadt Magdeburg als Bauherr.