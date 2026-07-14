Über vier Millionen Euro: Theater Magdeburg meldet erneut Rekordeinnahmen

Magdeburg - Das Theater Magdeburg hat in der abgelaufenen Spielzeit erneut Rekordeinnahmen verbucht.

Die Auslastung habe mit 86 Prozent leicht über der der Vorsaison gelegen. (Archivfoto) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Erstmals seien Einnahmen von mehr als vier Millionen Euro erwirtschaftet worden, teilte das Theater mit. Damit seien noch einmal rund 435.000 Euro mehr eingenommen worden als in der vorausgegangenen Spielzeit.

Die Zahl der Zuschauer ging mit 162.000 Besuchern zwar leicht zurück, allerdings gab es nach Angaben des Theaters mit 953 Vorstellungen auch acht Aufführungen weniger als im Jahr zuvor.

Die Auslastung habe mit 86 Prozent leicht über der der Vorsaison gelegen. Bereits in den vergangenen drei Jahren hatte das Theater Rekordumsätze gemeldet.