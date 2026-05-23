"Pussyking and The Pirates": Was kann der queere Theater-Abend?

Magdeburg - Alle an Bord! Am Freitagabend feierte das Theater Magdeburg Premiere der Performance "Pussyking and The Pirates".

Cy Linke präsentierte im Theater Magdeburg die neue Performance "Pussyking and The Pirates". © Theater Magdeburg/Dorothea Tuch

Der nicht-binäre Autor und Regisseur Cy Linke dürfte dem Magdeburger Publikum bereits durch das Hit-Schauspiel "Sex und Kartoffeln" ein Begriff sein.

In "Pussyking and The Pirates" sticht Linke mit einer queeren Crew in See und versucht die fehlenden Teile einer Karte zu sammeln, um endlich die Insel Liberatalia finden zu können.

Der etwa 70-minütige Performance-Abend vereint zahlreiche Kostüme, Drag-Performance, Schauspiel und Musik.

Cy Linke performt auf der kleinen Bühne im Schauspielhaus, die als pinkes Schiffswrack gestaltet wurde, und singt, tanzt, spielt Akkordeon. Der Autor berichtet über das eigene Dasein als queere Person und verknüpft es geschickt mit interessanten Fakten über weltbekannte Piraten.

Cy Linke auf der Bühne zu beobachten macht großen Spaß! Der Humor ist manchmal derb und obszön, manchmal clever mit Bezug auf das aktuelle politische Weltgeschehen und manchmal fast kindlich und ulkig.