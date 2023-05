Internationaler Museumstag in Magdeburg: Das sind unsere vier Ausflugstipps

Zum 46. Internationalen Museumstag haben auch in Magdeburg einige Museen ihre Türen geöffnet. Wir zeigen Euch, welche Besichtigungen sich lohnen können.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am heutigen Sonntag ist der 46. Internationale Museumstag. Viele Einrichtungen sind an diesem Tag in Magdeburg sogar kostenfrei zu besichtigen.

Dommuseum Ottonianum

Das Dommuseum öffnet um 10 Uhr. Die Händlersippe "Anno 962" wird die Gäste begrüßen. Um 10.30 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr gibt es das Schattenspiel "Die Editha-Sage von ihrer Wohltätigkeit" zu sehen. Auch eine Kurzführung durch das Museum wird angeboten. Diese gibt es ab 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr. Am Rande der Veranstaltung wird es kleinere Aktionen für Kinder geben. Das Museum in der Straße Am Domplatz 15 schließt um 17 Uhr.

Das Ottonianum befindet sich direkt gegenüber des Magdeburger Doms. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Technikmuseum

Auch das Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Hier steht das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund und hat sich einige Partner an Bord geholt. Unter anderem informiert der AllesRetter-Magdeburg e. V. über Lebensmittelverschwendung, die Verbraucherzentrale gibt Tipps zum Energiesparen und der Grünstreifen e. V. zeigt in den beiden Workshops "Refurbished Laptops" und "Ersatzteile aus dem 3D-Drucker", wie man nachhaltig mit moderner Technik umgehen kann.

Im Technikmuseum kann man sich unter anderem über Nachhaltigkeit bei moderner Technik informieren. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Kunstmuseum

Medienexperten und Journalisten kennen den Spruch: "Und bist du noch so fleißig, es werden nur 1:30." Damit ist die typische Länge eines Nachrichtenbeitrages im Fernsehen und im Radio gemeint. In eineinhalb Minuten müssen sämtliche Informationen gut verpackt und an die Zuschauer oder Hörer näher gebracht werden. Die Malerin Monika Huber (64) erstellt seit dem Jahr 2011 ein digitales Archiv aus Nachrichtenbildern. Es trägt den Namen "Einsdreissig" und ist im Kunstmuseum zu sehen. Anhand der Nachrichtenbilder ist der weltweite politisch-gesellschaftliche Wandel dargestellt. Von 14 bis 15 Uhr findet eine Führung statt.

Im Kunstmuseum gibt es die Ausstellung "Einsdreissig" von Monika Huber (64) zu sehen. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/ZB

Wissenschaftshafen

Insgesamt vier historische Schiffe gibt es momentan am Wissenschaftshafen zu sehen. Drei von ihnen sind erst in diesem Jahr neu dazugekommen. Ein Highlight ist der Kettendampfer "Gustav Zeuner", welcher von 1895 bis 1931 auf der Elbe im Einsatz war. Um 10 Uhr, 12 Uhr und 14 Uhr wird es eine kostenlose Führung über das gesamte Gelände geben. Wer noch genug Kraft hat, kann sich beim Fahren einer Draisine oder einer Fahrradrikscha auspowern. Der Wissenschaftshafen befindet sich in der Joseph-von-Fraunhofer-Straße.

Der fast 130 Jahre alte Kettendampfer "Gustav Zeuner" kann im Wissenschaftshafen besichtigt werden. (Archivbild) © Jens Wolf/dpa