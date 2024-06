"Love Never Dies" am Theater Magdeburg: Was kann das Domplatz-OpenAir?

Magdeburg - Am Freitagabend feierte das diesjährige Sommermusical "Love Never Dies" Premiere auf dem Magdeburger Domplatz. TAG24 war bei der ersten Vorstellung dabei.

Die letzte Note war kaum verklungen, da sprangen auch schon die ersten Zuschauer in die stehenden Ovationen. Auch während des Stücks gab es so eifrigen Szenenapplaus, dass die Schauspieler oft einige Momente zur nächsten Szene ausharren mussten.

Die Glücklichen mit Tickets können sich dafür umso mehr freuen, denn "Love Never Dies" ist ein echtes Feuerwerk, was mit tollen Effekten, wunderbarem Gesang und Schauspiel, mitreißender Musik und sogar Akrobatik auch den größten Theatermuffel begeistert.

Am Freitagabend wurde in Magdeburg nicht nur für das 5:1 der deutschen Nationalelf gegen Schottland geklatscht und gejubelt, sondern auch bei der Premiere des Domplatz-OpenAirs. Dabei gelangen dem, vorab, herausragenden Stück zwei komplette Neuheiten.

Für die Kulisse vor dem Magdeburger Dom wurden keine Kosten gescheut. © Theater Magdeburg/Andreas Lander

Die Fortsetzung des Kult-Klassikers wurde für die Elbestadt von Pascale-Sabine Chevroton inszeniert und choreografiert. Für die düstere, verschrobene und trotzdem fast kitschige Welt des Phantoms wurde dafür eine geniale Bühne konzipiert, die wundervollen Kostüme verzaubern im Vaudeville-Stil.

Das Ensemble von "Love Never Dies" konnte mit dieser Steilvorlage auf ganzer Linie glänzen. Martina Lechner als Christine ist anmutig, elegant und spielt die Verzweiflung dieser jungen Frau auf den Punkt. Ihr funkelnder Sopran, der erstaunliche Höhen erklimmt, passt ausgezeichnet zum klaren, man will sagen perfekten Tenor von Patrick Stanke, der das Phantom mimt.



Die beiden entführen mit gefühlvollen und dennoch ausdrucksstarken Duetten in die Welt der zwei Liebenden und verstehen die Rollen und Dynamiken genau.

Sophia Gorgi als Meg Giry ist ein charmanter Sopran, die besonders am Ende noch eine ganz andere Seite ihres Könnens zeigen darf - ohne Spoiler natürlich ;). Spannend war ebenso Sarah Gadinger, die ihre Hosenrolle als zehnjähriger Gustave mit so viel Kindlichkeit und Freude verkörpert, dass man komplett vergisst, dass sie in Wahrheit eine erwachsene Frau ist. Chapeau!

Fazit: 17 Vorstellungen stehen noch an, die Karten sind weg - was man bei so einer Darbietung eigentlich nicht anders erwarten kann. "Love Never Dies" macht Spaß, bringt zum Staunen und rührt zu Tränen. Die Funkel-Besetzung, unterstützt durch einen stimmigen Opernchor, Tanzensemble und Orchester vom eigenen Haus, kreiert für gute drei Stunden magische Show-Momente, explosive Choreografien und präzises Spiel. "Love Never Dies" wird so zu einem absoluten Highlight, was sowohl akustisch als auch visuell echt einiges kann und zurecht tausende Zuschauer auf den Magdeburger Domplatz ziehen wird. Kartenbesitzer sollten sich freuen - es steht ein wunderbarer Abend bevor!

Weitere Infos gibt's auf der Website des Theaters.