So erfolgreich wie noch nie! Domplatz-Openair Magdeburg bricht Rekorde

Das Phantom kehrte in "Love Never Dies" nach Magdeburg zurück - und brach Zuschauerrekorde. © Theater Magdeburg/Andreas Lander

Mit "Love Never Dies" gelang dem Theater das (fast) Unmögliche: Schon vor der Premiere waren alle 18 Vorstellungen restlos ausverkauft. Das entspricht einer Auslastung von 100 Prozent.

Selbst dem super erfolgreichen Domplatz-Openair vom Vorjahr, "Catch Me If You Can", ist dies nicht gelungen - die Auslastung lag damals bei "nur" 99,5 Prozent.

Insgesamt 22.876 Zuschauer schauten sich die Fortsetzung vom "Phantom der Oper" auf dem Magdeburger Domplatz an. Auch die Bühnenführungen, die vor ausgewählten Vorstellungen angeboten werden, waren restlos ausverkauft.

Weitere Besonderheiten dieses Sommermusicals: Dem Theater Magdeburg gelang es als erstem Stadttheater Deutschlands, die Aufführungsrechte für das Musikstück von Andrew Lloyd Webber zu ergattern. Außerdem konnten in dieser Spielzeit alle Vorstellungen ohne Einschränkungen wie krankheits- oder wetterbedingte Ausfälle oder Unterbrechungen aufgeführt werden.