20.04.2023 15:23 Jazztage beginnen in Magdeburg: Das ist das Programm

Ab Donnerstag finden in Magdeburg zum sechsten Mal die Magdeburger Jazztage statt. Auch in diesem Jahr glänzen über 30 Künstler in verschiedenen Darbietungen.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Ab Donnerstagabend finden in Magdeburg nun schon zum sechsten Mal die Magdeburger Jazztage statt. Auch in diesem Jahr glänzen über 30 Künstler in verschiedenen Darbietungen. Bei den Jazztagen in Magdeburg performen knapp 30 Künstler. (Symbolbild) © 123RF/wangsong Unter dem Motto "JETZT" wollen die Jazztage als Plädoyer für Toleranz, Akzeptanz und musikalische Begegnungen der Kulturen gelten, teilten die Veranstalter mit. Am Donnerstagabend um 20 Uhr eröffnen Uschi Brüning und das Günther Fischer Quintett das Jazzfestival und locken Fans mit gutem Musikgeschmack ins Gesellschaftshaus. Am Freitag geht es dann mit Jazzbaby! und Jane in Ether im Forum Gestaltung weiter. Die Konzerte starten um 20 Uhr. Die beiden Vorstellungen widmen sich eher der intimeren Clubatmosphäre von Jazz. Magdeburg Kultur Ganz besonderes Casting: Theater Magdeburg holt Vierbeiner auf die Bühne Der Haupttag des Festivals steht dann ganz im Rahmen der Stimme: Den Anfang macht Sophie Tassigno mit ihrer Band, die sanfte Jazzklänge mit arabischer Poesie vereint. Ebenfalls im Gesellschaftshaus könnt ihr 7 Steps to the Mystery lauschen, bei dem zwei Quartette vereint auf der Bühne performen. Der Samstagabend wird abgerundet durch Soundspace, die mit der Improvisationskünstlerin Saadet Türköz auftreten werden. Die drei Veranstaltungen beginnen 19 Uhr. Magdeburger Jazztage bringen Künstler aus ganz Deutschland auf die Bühne Zwar enden die Jazztage schon am Sonntag, aber trotzdem gibt es auch am letzten Tag noch einiges für die Ohren. Um 15 Uhr steht im Gesellschaftshaus das große Familienkonzert an, bei dem sicherlich auch jüngere Zuhörer auf ihre Kosten kommen. Die Jorinde Jelen Band wartet mit "Jolli sieht Grün – Lieder rund um Welt und Umwelt" auf alle Jazzfans ab 5 Jahren. Das Beste kommt bekanntermaßen zum Schluss: Beim Abschlusskonzert um 20 Uhr stehen 21 Künstler auf der Bühne und begeistern mit dem Jazzkonzept "Structures & Beauty". Karten gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab etwa 30 Euro.

