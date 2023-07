Kunterbunt in Magdeburg: Das sind drei Open-Air-Tipps für Euer Wochenende

Magdeburg - Langeweile im Sommer in Magdeburg bei so schönem Wetter? Das sollte ja illegal sein! Wer sich auf die sichere Seite retten und seinen Samstag aufpeppen will, der wird vielleicht bei den TAG24-Tipps fündig!

Arena - Ihr seid fasziniert von dem traditionellen indischen Holi-Festival und wolltet schon immer selbst mal in einem Farbensturm stehen? Dann ab zum Magdeburger Holi-Festival in der Arena! Das Außengelände im Klosterkamp verwandelt sich ab 14 Uhr in ein Meer aus tanzenden Menschen und fliegenden Farbpartikeln. Alle 30 Minuten wird gemeinsam das bunte Puder geworfen und mit den DJs Justin Pollnik, Face-T und Blarc gibt es auch ordentlich was auf die Ohren.

Karten gibt es im Vorverkauf oder am Eintritt ab 10 Euro, Farbbeutel können für je 3 Euro vor Ort gekauft werden.