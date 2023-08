Langeweile am Sonntag? Das sind drei coole Event-Tipps für Magdeburg

Innenstadt - Am Sonntag findet in der ganzen Magdeburger Innenstadt eine Schnitzeljagd der besonderen Art statt. Schwingt Euch auf Euer Fahrrad und nehmt zwischen 15 und 18 Uhr an der Radkultur Schnitzeljagd 2023 teil. Hier müsst Ihr verschiedene Stationen anfahren, wo Ihr einen Sticker für Euer Schnitzeljagd-Heft bekommt. An den Ständen müsst Ihr dann noch Euer Wissen unter Beweis stellen, gegen Eure Teammitglieder in kleinen Spielen antreten oder basteln. Wer dann mindestens zehn Sticker gesammelt hat, kann anschließend an einem tollen Gewinnspiel teilnehmen.

Insgesamt können dabei 15 Stationen angefahren werden, wobei Ihr Eure Route aber selbst wählt - egal ob kurze Ausfahrten für Groß und Klein oder lange Strecken für die Profis. Den genauen Stadtplan findet Ihr hier. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos.