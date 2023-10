04.10.2023 08:58 Magdeburg bekommt 19 weitere Stolpersteine

In der Magdeburger Innenstadt werden am 10. Oktober 19 neue Stolpersteine in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am 10. Oktober werden in Magdeburg 19 weitere Stolpersteine in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt. Im August wurden bereits 26 neue Gedenksteine verlegt. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa Bereits Ende August wurden in der Innenstadt 26 der Gedenksteine in den Boden eingesetzt. Mit dieser inzwischen 38. Verlegung soll an verschleppte und ermordete Magdeburger und Magdeburgerinnen erinnert werden. Auf den Steinen finden sich die Namen, biologischen Daten, das Datum der Deportation und der Deportationsort der verschleppten Personen. Magdeburg Kultur Zwischen Mittelalter und Gegenwart: Diese Events finden am Wochenende in Magdeburg statt Der Kölner Künstler Gunter Demnig setzt seit 1997 die zehn mal zehn Zentimeter großen Betonquader mit eingelassener Messingplatte in den Boden vor den ehemaligen Wohnanschriften und Wirkungsstätten der Opfer ein. Insgesamt konnten bisher 686 Stolpersteine durch Spenden im Stadtgebiet verlegt werden. Derzeit sind etwa 130 weitere Namen von Opfern des Nationalsozialismus aus Magdeburg bekannt, denen ebenfalls mit einem Stolperstein gedacht werden soll.

