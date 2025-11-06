Magdeburg wird 2026 Treffpunkt für Europas Pride-Bewegungen

Magdeburg - In Magdeburg wird im kommenden Jahr das Treffen der europäischen Pride -Bewegungen stattfinden.

Dieses Jahr haben rund 2700 Personen den Christopher Street Day in Magdeburg gefeiert. (Archivbild) © Heiko Rebsch/dpa

Wie die Veranstalter des Christopher Street Day in Magdeburg mitteilten, hat sich der Verein erfolgreich um die Ausrichtung der jährlichen Generalversammlung ("Annual General Meeting") der Dachorganisation "European Pride Organisers Association" (EPOA) beworben.

Demnach wird das Treffen in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt vom 9. bis 11. Oktober kommenden Jahres stattfinden. Die Organisatoren erwarten Delegierte aus 30 Ländern.

Die Entscheidung für Magdeburg sei auch ein politisches Signal.

"Gerade in einer Zeit, in der queere Rechte zunehmend unter Druck geraten, ist es ein starkes Signal, dass die europäische Pride-Community sich hier – mitten in Sachsen-Anhalt – versammelt", sagte Falko Jentsch, Vorstandsmitglied des Vereins CSD Magdeburg.