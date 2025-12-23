Dieses Programm wartet an den Feiertagen im Theater Magdeburg auf Euch
Magdeburg - Weihnachten ist die Zeit für Emotionen, also genau perfekt für einen Besuch im Theater! Wer über die Feiertage und zwischen den Jahren ins Theater Magdeburg gehen möchte, der hat eine breite Auswahl.
Weihnachten
An Heiligabend finden keine Vorstellungen statt. Dafür könnt Ihr aber am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen einer Oper - "La Traviata" um 18 Uhr im Opernhaus - und einem Schauspiel - "Penthesilea" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus - wählen. Für beide Vorstellungen sind noch Tickets ab etwa 18 Euro verfügbar.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag verzaubert Euch die Magdeburgische Philharmonie um 11 Uhr mit Tschaikowsky, Mozart und Vivaldi zum alljährlichen Weihnachtskonzert. Um 19.30 Uhr seht Ihr dann im Schauspielhaus das Stück "Vom Norden rollt ein Donner".
Achtung: Die Vorstellungen für "Schrei so laut du kannst" und das Weihnachtskonzert um 16 Uhr sind bereits ausverkauft.
Zwischen den Jahren
Auch zwischen den Feiertagen hat das Theater ein breit gefächertes Programm in petto. Folgende Stücke könnt Ihr Euch bis zum 30. Dezember anschauen:
- 27.12. sowie 29.12. um 10 Uhr - Weihnachtsmärchen "Robin Hood" im Opernhaus - Tickets ab 18 Euro
- 27.12. um 19.30 Uhr - Kinderoper "Hänsel & Gretel" im Opernhaus - Tickets ab 18 Euro
- 28.12. um 18 Uhr sowie 29.12. um 15 Uhr - Kinderstück "Mr Gum und der fliegende Tanzbär" im Schauspielhaus - Tickets für 18 Euro
Achtung: Die Vorstellungen von "Krieg und Frieden" am 28. und 30. Dezember sowie die Vorstellung von "Evita" am 28. Dezember sind bereits restlos ausverkauft.
Silvester und Neujahr
An Silvester könnt Ihr, wenn Ihr schnell seid, die letzten Restkarten für "Clivia" um 14.30 Uhr ergattern. Die späte Vorstellung ist bereits ausverkauft.
Am Neujahrstag könnt Ihr sowohl um 14.30 Uhr als auch um 18 Uhr die Neujahrskonzerte besuchen. Die Magdeburgische Philharmonie bringt Euch mit "Tango, Walzer, Galopp und mehr" beschwingt ins neue Jahr 2026.
Egal, für welche Vorstellung oder welches Konzert Ihr Euch entscheidet, TAG24 wünscht Euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/northstaragency, Theater Magdeburg/Nilz Böhme, Theater Magdeburg/Katrin Ribbe