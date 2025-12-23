Dieses Programm wartet an den Feiertagen im Theater Magdeburg auf Euch

Magdeburg - Weihnachten ist die Zeit für Emotionen, also genau perfekt für einen Besuch im Theater! Wer über die Feiertage und zwischen den Jahren ins Theater Magdeburg gehen möchte, der hat eine breite Auswahl.

An Heiligabend finden keine Vorstellungen statt. Dafür könnt Ihr aber am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen einer Oper - "La Traviata" um 18 Uhr im Opernhaus - und einem Schauspiel - "Penthesilea" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus - wählen. Für beide Vorstellungen sind noch Tickets ab etwa 18 Euro verfügbar.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag verzaubert Euch die Magdeburgische Philharmonie um 11 Uhr mit Tschaikowsky, Mozart und Vivaldi zum alljährlichen Weihnachtskonzert. Um 19.30 Uhr seht Ihr dann im Schauspielhaus das Stück "Vom Norden rollt ein Donner".

Achtung: Die Vorstellungen für "Schrei so laut du kannst" und das Weihnachtskonzert um 16 Uhr sind bereits ausverkauft.