"Robin Hood" am Theater Magdeburg: Märchen für die ganze Familie - und sehr aktuell

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Mittwochmorgen feierte das diesjährige Weihnachtsmärchen "Robin Hood" Premiere am Theater Magdeburg. TAG24 war vor Ort - und kann das Schauspiel wärmstens empfehlen!

"Robin Hood" feierte Premiere am Theater Magdeburg. © Theater Magdeburg/Katrin Ribbe Das Theater Magdeburg entführt das junge Publikum dieses Jahr in die Welt des tollkühnen Helden Robin Hood, der mit seiner Bande von Außenseitern gegen den gierigen König und den fiesen Sheriff von Nottingham vorgeht. Inszeniert wurde das musikalische Stück von Paulina Neukampf, die besonders auf aktuelle Komik setzt: Bruder "TikTok", neonfarbene Smileys im Bühnenbild und ein Robin Hood, der "dabbed", bringen die kleinen Zuschauer ordentlich zum Lachen. Das Weihnachtsmärchen überzeugt außerdem mit vielen Farben, Effekten, Liedern und Mitmach-Momenten. Magdeburg Kultur "Indien" am Theater Magdeburg: Was ein Quatsch! Trotz der kindgerechten Gestaltung ist das einstündige Weihnachtsmärchen aber auch für Erwachsene durchaus sehenswert. Der Kern der Geschichte - wie wichtig Gerechtigkeit, Zusammenhalt und die Umverteilung von Reichtum ist - hebt das Kinderstück auf eine erstaunliche Aktualität.

Weihnachtsmärchen am Theater Magdeburg: Bunt, witzig, musikalisch, sehr aktuell!

Das Weihnachtsmärchen ist bunt und sehr musikalisch. © Theater Magdeburg/Katrin Ribbe Beispielsweise möchte der böse König alte oder arme Leute aus seinem Reich vertreiben oder einsperren: Robin Hood findet aber, dass das "Stadtbild" doch mit Vielfalt wesentlich schöner aussieht. Es ist schön zu sehen, wie viel Spaß das sechsköpfige Ensemble auf der Bühne hat - mindestens genauso viel wie das Publikum oder noch mehr! Robin Hood, gespielt von Viktor Bashmakov, der sich am Premierenmorgen sogar ein Geburtstagsständchen vom Publikum abholen durfte, ist cool, witzig und ausgelassen und ist damit das perfekte Pendant zum bösen König John und zum Sheriff von Nottingham. Magdeburg Kultur Nach umstrittener Protestaktion gegen Anschlags-Stück: Theater und Veranstalter reagieren Anton Andreew und Niklas Hummel [Premierenbesetzung, sonst spielt Mia Rainprechter, Anm. d. Red.] spielen die beiden Fieslinge düster, schrullig und trotzdem urkomisch.

Der böse Sheriff von Nottingham wird von Robin Hood und seiner Bande überführt. © Theater Magdeburg/Katrin Ribbe

Ist "Robin Hood" einen Besuch wert?