Magdeburg wird bunt! Diese Veranstaltungen gehen am Samstag

Magdeburg - Ihr wollt dieses schöne August-Wochenende genießen und seid in Feierstimmung? Magdeburg hat für Euren Samstag wieder einiges zu bieten!

Tickets im Vorverkauf oder an der Tageskasse kosten 57,50 Euro. Mit dem Code "TAG24" spart ihr dabei 10 Prozent!

Elbauenpark - Echtes Mallorca-Feeling mit 16 Ballermann-Stars wartet am Samstag ab 11 Uhr im Elbauenpark auf Euch! Beim Mega Malle Festival warten Markus Becker (52), Ikke Hüftgold (46), DJ Robin (27), die Zipfelbuben und viele mehr auf Euch und haben nur die besten Songs zum Mitgrölen im Gepäck. Das volle Programm findet Ihr hier .

Die Partys steigen ab 23 Uhr, die Tickets für die Insel gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab 12 Euro, für das Boys'n'Beats kosten sie etwa 15 Euro.

Selbst am Abend ist noch nicht Ruhe: Sowohl im Boys'N'Beats als auch in der Insel der Jugend könnt Ihr den kunterbunten Tag bei den After-CSD-Partys ausklingen lassen.

Altstadt - Am Samstag wird die Magdeburger Innenstadt wieder laut - und bunt! Beim Stadtfest und Umzug zum Christopher Street Day sind alle willkommen und es zählt nur eines: Liebe, egal, wie Ihr sie zelebriert! Der Umzug beginnt um 12 Uhr am Alten Markt. Danach kann auf dem Marktplatz ordentlich gefeiert werden. Der Eintritt ist natürlich kostenlos.

Hundertwasserhaus - Ob Gedichte oder Songs, die Ihr selbst schreibt, oder Worte der anderen, die Ihr nur vortragt: Am Samstagnachmittag könnt Ihr Euch vor dem Hundertwasserhaus beim Public Poetry Scream so richtig ausprobieren. Der Förderverein der Schriftsteller e.V. überlässt Euch von 14 bis 14.45 Uhr die Bühne - geht nicht, gibt's nicht! Wer selbst etwas vortragen möchte, wird gebeten, sich bis spätestens 13.45 Uhr beim Moderator zu melden. Aber auch Zuschauer sind gerne gesehen.

Neue Neustadt - Feiern UND Bouldern, geht das? Am Samstag schon, und zwar in der BlocSchmiede! Schon zum zehnten Mal findet in der großen Boulderhalle ab 16.30 Uhr die BlocParty statt. Mit dabei sind gleich drei DJs für beste musikalische Untermalung, während Ihr Euch beim Spaß- oder Partnerbouldern ausprobieren könnt. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.

Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 11 Euro.