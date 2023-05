Magdeburger Musikfestival im Wanken: "Fête de la Musique" fällt dieses Jahr kleiner aus - aus gutem Grund

Magdeburg - Das legendäre Musikfestival "Fête de la Musique" startet Ende Juni in Magdeburg . Doch dieses Jahr fällt die Veranstaltung wesentlich kleiner aus als in den Vorjahren.

Auch in diesem Jahr findet in Magdeburg wieder die Fête de la Musique statt - wenn auch in abgeänderter Form. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Eigentlich sollte nach der sehr erfolgreichen Jubiläumsausgabe von 2022 die Anzahl an Zuschauern, Events und Teilnehmern in diesem Jahr noch übertroffen werden.

Wie die Fête de la Musique nun aber mitteilte, musste der Träger der Veranstaltung, Aktion Musik e. V., aus personellen Gründen seine Teilhabe absagen. Der krankheitsbedingte Ausfall könne so kurzfristig nicht kompensiert werden, hieß es.



Für einige Zeit drohte somit die komplette Absage des Sommerevents, doch nun konnte eine Lösung gefunden werden. Das über viele Jahre ausgebaute Netzwerk in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt, bestehend aus unterschiedlichen kulturellen und gastronomischen Institutionen, ermöglicht es, wenigstens eine abgespeckte Variante des Festivals unter dem Namen "La petit fête" ("die kleine Feier", Anm.d.Red.) stattfinden zu lassen.

"Eigentlich ist sie gar nicht so klein, wie der Name es vermuten ließe", hieß es in der Mitteilung. Ab dem 21. Juni finden trotzdem auf über 18 Partnerbühnen in der ganzen Stadt musikalische Performances für jeden Geschmack statt.