Magische Momente und beste Unterhaltung: Das geht am Samstag in Magdeburg

In Magdeburg findet am Samstag ein Feuerwerk, eine Winterträume-Messe, mehrere Theaterstücke, eine Lesung und ein Festival zu Künstlicher Intelligenz statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Der Sommer ist zwar nun endgültig vorbei, aber das heißt nicht, dass es keine unterhaltsamen Veranstaltungen gibt! Magdeburg hat an diesem Samstag wieder viele coole Events in petto.

Lumagica-Feuerwerk

Elbauenpark - Bereits seit einigen Wochen begeistert der Lichterpark "Lumagica" Hunderte Zuschauer. Nach der Halbzeit hat der Elbauenpark aber ein ganz besonderes Spektakel geplant: Am Samstagabend steht "Lumagica - Magische Momente" auf dem Plan, da können zusätzlich zu den bunten Lichtinstallationen auch tolle pyrotechnische Effekte bestaunt werden. Am Angersee ist eine Show zu epischer Musik geplant, die um 21.30 Uhr kurz aussetzt. Dann kann am ganzen Himmel ein atemberaubendes Feuerwerk bestaunt werden. Der Lichterpark ist am Samstag zwischen 17.30 und 24 Uhr geöffnet. "Magische Momente" ist im normalen Eintrittspreis mit inbegriffen, ein Zusatzticket ist nicht nötig. Tickets gibt es online, im Vorverkauf und an der Tageskasse für je etwa 20 Euro. Weitere Infos zu Lumagica gibt's im TAG24-Artikel.

Die Lichtershow "Lumagica" hat für Samstag ein pyrotechnisches Spektakel geplant. © Nico Schimmelpfennig

Messe "Winterträume"

Messegelände - Ja, ist denn schon Weihnachten? An sich nicht, aber am Wochenende in den Messehallen schon! Dort findet nämlich die Winterträume-Messe statt. Hunderte Aussteller laden zum Stöbern, Kosten und Verweilen ein - ob Dekorationen, Delikatessen, Wohnaccessoires, Beauty- und Wellness, Schmuck oder Geschenkideen, für jeden ist etwas dabei. Abgerundet wird die Messe durch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik, Workshops und einer exklusiven Modenschau. "Winterträume" ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet 9 Euro.

Schon mal für Weihnachten inspirieren lassen? Dann ab in die Messehallen zu "Winterträume"! (Archivfoto) © Gartentraeume B.V.

Theaterprogramm

Schauspielhaus/Opernhaus - Auch das Theater Magdeburg hat für das ganze Wochenende wieder ein unterhaltsames Programm in petto. Am Samstagabend steht um 19.30 Uhr die unglaublich mitreißende Operette "Blume von Hawaii" auf dem Plan und entführt mit ganz viel Witz und musicalähnlichen Nummern in ein fernes Land. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab 16 Euro. Zur gleichen Zeit bringen die Darsteller im Schauspielhaus das abgedrehte Stück "Woyzeck" auf die Bühne. Nach der Vorlage von Georg Büchner erzählt das Schauspiel die Geschichte von Woyzeck, der, um Geld für seine Familie zu beschaffen, zum Versuchskaninchen eines verrückten Wissenschaftlers wird. Doch die Inszenierung am Magdeburger Theater hat dabei einen ganz interessanten Twist ... Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 24 Euro.

Am Samstagabend spielt das Theater Magdeburg erneut die mitreißende Operette "Blume von Hawaii". © Theater Magdeburg/Andreas Lander

Festival über Künstliche Intelligenz

Magdeburg - Das ganze Wochenende lang bietet die Stadt ein hochinteressantes Festival, genannt "Felicia - Festival der künstlichen Intelligenz und Akustik". Weitere Infos findet Ihr im TAG24-Artikel. Am Samstag lädt das Festival in diesem Rahmen zu vielen unterschiedlichen Workshops für Groß und Klein ein, außerdem finden Ausstellungen und Performances mit abschließendem Konzert statt. Tickets für die Workshops gibt es ab 3 Euro im Vorverkauf oder an der Tageskasse, die Ausstellungen und Präsentationen sind gratis, Eintrittskarten für das ChatGPT-Konzert gibt's ab 10 Euro.

Das ganze Wochenende lang gibt es im Rahmen des "Felicia"-Festival viel zum Thema Künstliche Intelligenz zu bestaunen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Lesung mit Désirée Nick

Theater Grüne Zitadelle - Am Samstagabend kommt Satirikerin, Dschungelkönigin und Bestseller-Autorin Désirée Nick (67) mit ihrem Buch "Alte weiße Frau" ins Hundertwasserhaus und liest Auszüge aus dem neuen Werk. Dabei wird sie so persönlich und hautnah wie selten zuvor - und ein Autogramm kann man auch gleich abstauben. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 31 Euro. Der Abend beginnt um 20 Uhr.

Schauspielerin Désirée Nick (67) lädt zu einer Lesung ihres neuen Buchs ins Hundertwasserhaus ein. © Georg Wendt/dpa