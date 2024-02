Messe, Stunts und Musik: Diese Events erwarten Euch am Wochenende in Magdeburg!

Magdeburg - Zum Wochenende gibt es in Magdeburg wieder so einige Events, die darauf warten, besucht zu werden. TAG24 hat für Euch die besten zusammengefasst.

GETEC-Arena - Bei der Night of Freestyle in der GETEC-Arena ist Spannung und Nervenkitzel vorprogrammiert. In den Disziplinen Freestyle Motocross, Mountainbike, BMX und Scooter zeigen die weltbesten Fahrer ihr Können.

Besonderes Highlight der Show ist ein Backflip mit einem Seitenwagen! Die Belgier Jason Vandaele (33) und Birgen Beernaert wollen endlich das Unmögliche möglich machen.