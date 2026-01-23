Millionensumme für Denkmäler in Sachsen-Anhalt bewilligt

Magdeburg - Für die Förderung von Denkmalpflege-Projekten in Sachsen-Anhalt hat das Landesverwaltungsamt im vergangenen Jahr rund 33 Millionen Euro Landes- und Bundesmittel bewilligt.

Laut Thomas Pleye (65), Präsident des Landesverwaltungsamtes, übernehmen private Denkmaleigentümer oftmals erhebliche eigene Mittel. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Von knapp 300 eingereichten Fördermittelanträgen von Kommunen und anderen Institutionen seien 125 Projekte berücksichtigt worden, teilte die Behörde in Halle mit.

Auch für private Denkmaleigentümer wurden etwa 30 Anträge bewilligt:

"Sie übernehmen Verantwortung, investieren Zeit, Kraft und oftmals erhebliche eigene Mittel - und halten damit Gebäude, Geschichten und Identität lebendig", sagt der Präsident des Landesverwaltungsamtes Thomas Pleye (65).