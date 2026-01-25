"Der Barbier von Sevilla": Stehende Ovationen für Opernkracher in Magdeburg!

Magdeburg - Am Samstagabend feierte das Theater Magdeburg die Premiere des komischen Opernklassikers "Der Barbier von Sevilla". Am Ende des Abends sprangen die Zuschauer begeistert aus ihren Sitzen - und das aus gutem Grund.

Am Samstag feierte das Theater Magdeburg Premiere von "Der Barbier von Sevilla". © Theater Magdeburg/Nilz Böhme

Zum Inhalt: Graf Almaviva kommt nach Sevilla und verliebt sich sofort unsterblich in Rosina - und sie sich in ihn! Doch Rosinas Vormund Doktor Bartolo kommt den Liebenden ständig dazwischen.

Almaviva heckt mit seinem Freund, dem Barbier Figaro, einen Plan aus, um Bartolo hinters Licht zu führen und Rosina zu heiraten.

Die neue Interpretation von "Der Barbier von Sevilla" stammt aus der Feder von Jean-Francois Sivadier und feierte erstmals 2013 in Lille (Frankreich) Premiere. Jetzt läuft die - zurecht - gefeierte Inszenierung auch in Magdeburg.

Sivadier nimmt den sowieso humorvollen Opernklassiker und verwandelt ihn in ein regelrechtes Comedy-Juwel. Die Rollen werden alle klar und einzigartig herausgearbeitet, wodurch neben all den Lachern auch eine unterschwellige Tiefgründigkeit gut zur Geltung kommt.

Die zunächst recht karg aussehende Bühne wird mit vertikalen Holzelementen ausgekleidet, die, je nach Szene, scheppernd in sich zusammenfallen oder sich zu Wänden eines Raumes aufbauen können.