Musikshow, Chillen und Messebesuch: Das könnt Ihr am Sonntag in Magdeburg unternehmen

Magdeburg - Der letzte Tag der Woche ist angebrochen. Am heutigen Sonntag gibt es noch einmal die Möglichkeit, ein paar Events in Magdeburg zu erleben. TAG24 sagt Euch was und wo.

Brückfeld - Die US-Sängerin Tina Turner ist eine Legende. Im vergangenen Jahr ist sie verstorben, doch ihre weltberühmte Musik lebt weiter. In der GETEC Arena wird mit der Show "One Night of Tina - A Tribute to the Music of Tina Turner" wird ihr Leben und ihre Musikkarriere mit einer Showinszenierung nachgestellt.

Los geht es um 19 Uhr. Tickets gibt es ab 49,90 Euro.