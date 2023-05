"Odyssee: Buch von Homer" am Theater Magdeburg: Verstehen Sie Spaß?

Magdeburg - Am Samstagabend feierte das Schauspiel "Odyssee: Buch von Homer" seine Uraufführung am Theater Magdeburg. TAG24 war dabei und prüfte, ob das Stück einen Besuch wert ist.

Das Gute, sich bei einer Geschichte zu bedienen, die niemals geschrieben wurde: Man hat keine Regeln oder Handlungsstränge, an die man sich halten müsste, um das Publikum nicht zu enttäuschen.

Regisseur Bastian Reiber, der drei Jahre lang selbst Teil des Schauspielensembles in Magdeburg war, versuchte nun, diese Geschichte in der Uraufführung "Odyssee: Buch von Homer" auf die Bühne zu bringen.

Zur Idee: Die Geschichte vom König Odysseus, der nach dem trojanischen Krieg zehn Jahre umherirrt, ist so weit jedem bekannt. Doch was ist eigentlich mit denjenigen geschehen, die er während seiner Reise zurückließ? Wie etwa die Mägde in seinem Palast, die 20 Jahre auf seine Rückkehr warteten.

Anfangs lachen wenigstens noch ein paar Zuschauer, wahrscheinlich überrascht über die seltsame Inszenierung. Die Lacher ebben aber spätestens in der zweiten Hälfte fast komplett ab und der Zuschauer schaut eher peinlich berührt bei den unglaublich repetitiven und zum Teil langwierigen Szenen zu.

Wer sich in den ausverkauften Zuschauersaal setzt und dann ein tiefgründiges, akribisch formuliertes Stück voller interessanter Handlungsstränge erwartet - dem sei geraten, den Saal sofort wieder zu verlassen. "Odyssee: Buch von Homer" ist Comedy und Skurrilität durch und durch - soll es zumindest sein.

Ist "Odyssee: Buch von Homer" am Magdeburger Theater einen Besuch wert? © Theater Magdeburg/Dorothea Tuch

Über Humor kann man sich ja bekanntermaßen streiten, und einige Lacher ernteten die Stunts im Publikum schon. Das Bedauerliche war eigentlich, dass kein bisschen Handlung ersichtlich war. Mit einer so spannenden Prämisse, das Leben der "Zurückgelassenen" zu erzählen, wurde so gut wie gar nichts angefangen.

Müsste man es zusammenfassen so wäre es "die sechs Damen drehen, ohne die Anwesenheit des Königs, komplett am Rad" - was nicht unbedingt eine tiefgründige, interessante oder auch nur angemessene Moral gewesen wäre.



Doch eine Moral oder ein gut durchdachter Plot schien wirklich keine Priorität zu sein. Es schien zuweilen wirklich, als hätte der Regisseur seinen sechs Schauspielerinnen bunte Kostüme angezogen und sie dann auf die Bühne geschickt, mit lediglich einer Regieanweisung: "Macht was ihr wollt, habt Spaß!". Und Spaß haben die Sechs allemal, das erkennt man an jeder ihrer ulkigen Spielbewegungen.

Doch weder der Enthusiasmus des Ensembles, noch die bunten Kostüme oder die zahlreichen Requisiten machen ein Stück witziger, was außer ein paar kurzen Momenten einfach zu verwirrend und losgerissen rüberkommt. Selbst Julia Buchmann, die sich mit teils waghalsigem Einsatz in irgendwelche Stunts wirft, macht das Publikum wohl eher besorgt um ihr Wohlsein, als dass es sie zum Lachen bringt.

Fazit: Wenn der Ansatz für diese Uraufführung war, ein Stück auf die Bühne zu bringen, was es so noch nicht gegeben hat, dann haben Regisseur Bastian Reiber und sein Ensemble alles erreicht, was sie wollten. Es wird deutlich, dass diese Uraufführung ein Herzensprojekt des Regisseurs und seiner Akteure ist, es scheint wie ein riesiger Insider-Witz.

Ob so ein Projekt, was wirklich nur für einige Wenige mit verschrobenem Humor lustig ist, auf eine Bühne gehört, ist fragwürdig. Man braucht schon eine ordentliche Priese lassez-faire-Attitüde und einen sehr guten Sinn für Humor, um dieser Inszenierung etwas abgewinnen zu können. Wenn man aber nur schräge Szenen, bunte Kostüme und abgedrehte Comedy will, dann reicht auch mal "Odyssee: Buch von Homer".

Weitere Vorstellungen von "Odyssee: Buch von Homer" findet Ihr im Spielplan des Theaters.