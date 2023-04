Rummel, Schatzsuche, Party, Handwerk und Trödel: Die Wochenend-Events für Magdeburg

Magdeburg - Zum Wochenende ist das Wetter in Magdeburg zwar unbeständig, doch davon lassen sich viele nicht beeindrucken. TAG24 hat für all diejenigen unter Euch, die etwas erleben wollen, ein paar Event-Tipps.

Messeplatz - Rummel, Kirmes, Jahrmarkt... Die Begriffe für die Ansammlung adrenalinreicher Fahrgeschäfte, die nur eine gewisse Zeit in der Stadt bleiben, ist vielfältig. Vom Break-Dancer über Autoscooter bis zum Riesenrad und Karussell ist sicherlich für Groß und Klein das passende Fahrgeschäft dabei. Kleinere Stände mit Leckereien versorgen Besucher, wenn sich der Durst und der Hunger melden.

Die Magdeburger Frühjahrsmesse startet an diesem Wochenende und bleibt bis zum 7. Mai. Geöffnet ist in diesem Zeitraum immer an vier Tagen. Donnerstag und Freitag öffnen sich die Tore um 15 Uhr, Samstag und Sonntag ab 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.