Show, Comedy, Musik und Party: Das geht am Samstag in Magdeburg!

An diesem Samstag gibt es in Magdeburg wieder einige Events zu erleben. Unter anderem gibt es Eiskunstlauf, Comedy, ein Konzert und Party.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Das angenehme Wetter am Samstag bietet sich an, um wieder eines der vielen Events in Magdeburg zu besuchen. TAG24 hat für Euch ein paar Tipps.

Holiday on Ice - No Limits

Brückfeld - An diesem Wochenende gastiert die Show "Holiday on Ice - No Limits" in der GETEC-Arena. Die Schlittschuh-Tanzshow feiert in diesem Jahr ihr 80-jähriges Jubiläum und verspricht sogar mehrmals täglich spektakuläres Live-Entertainment. Die beeindruckende Leistung der Eiskunstläufer wird unter anderem durch aufwendige Videoprojektionen und Beleuchtungen hervorgehoben und soll einen bleibenden Eindruck hinterlassen. An diesem Samstag gibt es insgesamt drei Shows: um 13 Uhr, 16.30 Uhr und 20 Uhr. Tickets gibt es ab 39,40 Euro.

Magdeburg Lacht!

Stadtfeld - Das Oli Kino in der Olvenstedter Straße bringt mehrere Comedians mit unterschiedlichem Humor auf die regionale Bühne. Erwartet werden jüngere Künstler, die bereits Auftritte im Fernsehen unter anderem bei Nightwash hatten oder aus den sozialen Medien bekannt geworden sind. "Magdeburg Lacht!" findet an diesem Samstag ab 20 Uhr statt. Die Lachmuskeln können dabei in einer kleinen Pause gelockert werden. Einlass ist nur für Personen ab 18 Jahren. Tickets gibt es ab 23,69 Euro.

Im Oli Kino können am Samstag die Lachmuskeln bei "Magdeburg Lacht!" trainiert werden. (Symbolbild) © 123RF/vershininphoto

Bell Book & Candle

Altstadt - In der Theorie ist ein sogenanntes "One-Hit-Wonder" ein Musikinterpret oder eine Band, die mit nur einem Song einen Erfolg in den Musikcharts hatten. Die Band "Bell Book & Candle" hatte diesen im Jahr 1997 mit dem Titel "Rescue me". Der Song stieg bis auf Platz 3 in den deutschen Charts und war auch international ein voller Erfolg. An diesem Samstag zeigen die Musiker im Theater der Grünen Zitadelle, dass sie noch viele weitere Titel in ihrem Repertoire haben, die das Zeug zum Hit besitzen. Ihr Auftritt startet um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 42,80 Euro.

90er- und 2000er-Party

Buckau - Die Musik der 90er- und 2000er-Jahre ist unvergessen. Egal ob zu DJ Bobo, Snap!, den Backstreet Boys oder Madonna: Bei der "Mega 90er & 2000er Party" in der Factory kann immer mitgetanzt werden. Während DJ Kairo für die musikalische Stimmung sorgt, geben ein Super Mario Walking-Act, Konfettiregen, LED-Sticks und eine Dance-Crew den passenden Vibe auf der Tanzfläche. Start der Party ist um 21 Uhr. Tickets gibt es ab 13,90 Euro.