Tanzen, Tiere, Stöbern? Das sind die Super-Tipps für Euren Samstag in Magdeburg

Magdeburg - An diesem Samstag hat Magdeburg wieder einige spannende und mitreißende Veranstaltungen zu bieten. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die fünf besten Events in der Landeshauptstadt.

GETEC-Arena - Am Samstagabend, um 19 Uhr, nimmt Euch "Cornamusa – World of Pipe Rock and Irish Dance" mit in die magische Welt Irlands. Ein hervorragendes Stepptanz-Ensemble verwandelt die Bühne durch fantastische Irish-Dance-Choreografien in einen Schauplatz voller Energie und Lebenslust. Die siebenköpfige Band mit Dudelsäcken, Geige und vielen mehr wird in die Choreografie eingebunden und gibt der Show einen unverwechselbaren Charakter.

Tickets gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab 39 Euro.