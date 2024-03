Telemann-Festtage beginnen in Magdeburg: Diese Highlights warten auf Euch

Magdeburg - Am heutigen Freitag beginnen in Magdeburg wieder die alljährlichen Telemann-Festtage. Die Landeshauptstadt bietet dazu ein breites Kulturprogramm .

Die Telemann-Oper "Sieg der Schönheit" feiert am Samstagabend Premiere am Opernhaus. © Theater Magdeburg/Andreas Lander

Die Festtage beginnen am Freitag um 17 Uhr mit der Verleihung des Georg-Philip-Telemann-Preises im Alten Rathaus. Der Preis ehrt Künstler und Forschende, die sich maßgeblich mit Telemanns Werk auseinandersetzen. Im Anschluss findet um 19.30 Uhr das Eröffnungskonzert im Opernhaus statt.

Am Samstag feiert die Oper "Sieg der Schönheit" um 19.30 Uhr Premiere am Theater Magdeburg. Das Musikstück in Zusammenarbeit mit der Akademie für Alte Musik Berlin wird allein im Rahmen der Festtage viermal gezeigt.

Ein weiteres Highlight ist die Performance "Telemann tanzt!" im Kunstmuseum. Das Tanzstück kann am 15. und 16. März um jeweils 20 Uhr besucht werden.

Zwischen dem 8. und 17. März bietet Magdeburg zudem täglich um 11 Uhr Stadtführungen an, die das Leben und Werk von Telemann veranschaulichen.

Abgesehen davon ist das Programm gespickt mit zahlreichen Konzerten, Vorträgen, Familienangeboten und Gastopern. Bis 17. März finden täglich verschiedene Veranstaltungen statt.