Tiemann-Preis: Berliner Kunst für Museum in Magdeburg

Das Kloster Unser Lieben Frauen kann sich bald mit der Malerei einer Berliner Künstlerin schmücken. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Das Stifterpaar verleiht dem Museum den mit 50.000 Euro dotierten Tiemann-Preis, wie es in einer Mitteilung hieß.

Damit sollten Arbeiten der Künstlerin Özlem Altin erworben werden.

Konkret handele es sich um vier Gemälde beziehungsweise zwei Diptychen Altins, die Malerei und konzeptuelle Fotografie miteinander verbinde: das zweiflügelige Bild Naked Eye (landscape), und die beiden Werke Hieroglyph (transfer through touch) und Hieroglyph (mechanism).

Sie sind von 2019 bis 2023 entstanden.

"Das Kunstmuseum Magdeburg wird Altins Werke künftig in direktem Dialog mit anderen Kunstwerken präsentieren, was eine spannende wie auch bereichernde Ergänzung für die bestehende Sammlung darstellt", so die Begründung der Jury.