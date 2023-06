Vier Event-Tipps für den Sonntag: Das könnt Ihr in Magdeburg unternehmen

Magdeburg - Nach einer kurzen Pause des Sommerwetters macht der Sonntag seinen Namen wieder alle Ehre. TAG24 hat für Euch ein paar Tipps, wohin es in Eurer Freizeit gehen könnte.

Altstadt - Einige Magdeburger kennen den Geruch von Kaffee in der Nase. Nicht selten zieht ein aromatischer Duft der Röstfein-Fabrik über mehrere Stadtteile hinweg. Diesen Duft wird es auch am Sonntag in der Festung Mark geben. Denn dort gibt es von 14 bis 17 Uhr neben Kaffee und Kuchen auch eine musikalische Unterma(h)lung mit Klängen von Franz Lehár, Johann Strauss, Musicalmelodien und vom Rossini-Quartett. Auftritte gibt es auch von Kammersängerin Undine Dreißig (Mezzosopran) und Matias Tosi (Bariton), begleitet von Petra Steinbrink (Piano).

Der Eintritt kostet 17,50 Euro. Im Preis enthalten ist bereits ein Kaffee sowie zwei Stück Kuchen.