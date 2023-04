Zu Ostern in den Park, Zoo oder ins Theater: Das geht in Magdeburg an den Feiertagen

Magdeburg - Uns steht ein langes Osterwochenende bevor und wer eine Pause von Familienfeierlichkeiten oder der privaten Ostereiersuche will, für den hat Magdeburg einiges zu bieten. TAG24 gibt Euch einen Überblick über alle Oster-Veranstaltungen.

Neue Neustadt - Für ein spannendes und unterhaltsames Osterwochenende für Groß und Klein sorgt der Zoo Magdeburg. Am Info-Stand gibt es viele interessante Informationen zum Thema "Ei" - Welche Tiere legen Eier? Und wie unterscheiden sie sich in Farbe und Form? Kleine Künstler dürfen sich auch in der Mal- und Bastelecke austoben.

Karfreitag bis Ostermontag findet außerdem täglich um 11 und um 15 Uhr das Puppentheater "Traumland" statt. Und beim Schlendern durch den Zoo läuft man vielleicht dem Ostermaskottchen über den Weg ...

Die Teilnahme am Osterwochenende ist im regulären Eintrittspreis inbegriffen.