1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig: Das müsst Ihr bei der Anreise beachten

Magdeburg - Am Sonntag findet für den 1. FC Magdeburg das erste Heimspiel der Saison gegen Eintracht Braunschweig statt. Polizei und Straßenbahnen bereiten sich auf alle anreisenden Fans vor.

Am Sonntag geht es für viele Fans wieder zur MDCC-Arena. Es wird geraten, mit der Straßenbahn anzureisen. © MVB/Peter Gercke

Beim Zweitliga-Spiel gegen die Braunschweiger werden wieder extra Straßenbahnen eingesetzt, teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe mit.

Mit folgenden Bahnen geht es am einfachsten zur MDCC-Arena:

Straßenbahnlinie 4 (Klinikum Olvenstedt - Hauptbahnhof - Cracau) führt direkt zum Stadion



Straßenbahnlinie 6 (Diesdorf - Hauptbahnhof - Herrenkrug)



Sonderstraßenbahnlinie 15 (ab 10.30 Uhr im 20-Minuten-Takt: Hauptbahnhof - Arenen).

Bei der Linie 6 muss ein kleiner Fußweg in Kauf genommen werden. Die MDCC-Arena ist an der Haltestelle Turmschanzenstraße/Friedensbrücke in wenigen Minuten erreichbar.

Nach Abpfiff fährt die Linie 15 ab der Haltestelle "Arenen" zum Hauptbahnhof Ost.

Alle Eintrittskarten gelten bis zu drei Stunden nach dem Spiel als Fahrkarte bei der MVB.