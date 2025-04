Es spritzt und sprudelt wieder: Magdeburg aktiviert seine Wasserkunst

Magdeburg - Der Winter ist vorbei und der Frühling in vollem Gange. Für die bevorstehende warme Saison hat die Stadt Magdeburg wieder einige Wasserspiele und Springbrunnen aktiviert.

In Magdeburg sind seit Mittwoch 32 Springbrunnen in Betrieb gegangen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/ZB

Insgesamt 32 solcher Wasserelemente sind wieder in Betrieb gegangen, teilte die Stadt mit. Dies sei auch nur durch großzügige Spender möglich gewesen.

"Dank der Unterstützung durch Privatpersonen und Unternehmen können auch in diesem Jahr wieder alle 32 Wasserspiele in der Magdeburger Innenstadt und in den Stadtteilen sprudeln", freut sich Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos).

Die Unterstützer sorgten dafür, dass insgesamt 31.200 Euro zusammengekommen waren, die den Betrieb der Hydro-Installationen finanziell absichern.

"Mein Dank gilt dem Engagement der Sponsorinnen und Sponsoren sowie der Spenderinnen und Spendern, die sich stets für unsere Wasserspiele einsetzen und dadurch zu einem attraktiven Stadtbild und damit auch zu einer entspannten städtischen Atmosphäre beitragen", fügte Borris hinzu.

Die Wartung und die Instandhaltung wird durch den zuständigen Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg abgesichert.