29.11.2024 05:56 1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC: Das solltet Ihr für die Anreise wissen

Am heutigen Freitag findet das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hertha BSC in der Avnet-Arena statt. Was Fans bei der An- und Abreise beachten müssen.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am heutigen Freitag findet das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hertha BSC in der Avnet-Arena statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Was Fans bei der An- und Abreise beachten müssen. Zum Match zwischen Magdeburg und Berlin reisen am Freitag wieder zahlreiche Fußballfans in die Elbestadt. (Archivfoto) © MVB/Peter Gercke Zum Spiel gegen die Berliner Kicker setzen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wieder zusätzliche Straßenbahnen ein, um dem erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden. Mit folgenden Bahnen geht es dann am einfachsten zur Avnet-Arena: Straßenbahnlinie 6 (Diesdorf - Hauptbahnhof - Herrenkrug)



Straßenbahnlinie 4 (Klinikum Olvenstedt - Hauptbahnhof/Kölner Platz - Cracau)

Sonderstraßenbahnlinie 15 (Hauptbahnhof - Alter Markt - Arenen) Magdeburg Lokal Bauarbeiten in Magdeburg-Salbke: Straße am Bahnhof bis April gesperrt Die Linie 15 fährt ab 15.47 Uhr und nach Abpfiff dann sogar im 15-Minuten-Takt ab der Haltestelle "Arenen" in die Innenstadt und zum Hauptbahnhof. Bei der Linie 6 muss ein kleiner Fußweg von der Haltestelle "Jerichower Platz" oder "Turmschanzenstraße/Friedensbrücke" in Kauf genommen werden. Die 4 hält am Heumarkt, von wo aus man in etwa 15 Gehminuten beim Stadion ist. Alle Eintrittskarten gelten bis zu drei Stunden vor und nach dem Spiel als Fahrkarte bei den MVB. FCM vs. BSC: Polizei beobachtet Fan-Mengen Diese Straßen nahe der Avnet-Arena werden nach dem Spiel zur Einbahnstraße. © Polizeiinspektion Magdeburg Die Polizei rechnet vor allem in der Innenstadt und auf den Hauptstraßen zum Stadion in den Nachmittagsstunden mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Auch noch Stunden nach dem Abpfiff muss mit Behinderungen gerechnet werden. Darunter fallen Staus und möglicherweise Straßensperrungen. Folgende Straßen werden nach Spielende vorübergehend zweispurig als Einbahnstraße befahrbar sein: Magdeburg Lokal Magdeburg: Bis zum Nachmittag keine Straßenbahnen nach Westerhüsen Gübser Weg



Friedrich-Ebert-Straße



Georg-Heidler-Straße Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, wird der Verkehr von den Beamten beobachtet.

