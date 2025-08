Zwei Brücken in Magdeburg gesperrt: Was jetzt auf Euch zu kommt

Alles in Kürze

In Magdeburg müssen zwei weitere Ringbrücken gesperrt werden, diesmal in der Brenneckestraße und in der Halberstädter Straße. © Peter Gercke/dpa

Ab dem morgigen Donnerstagnachmittag werden nicht nur die Ringbrücken in der Brenneckestraße und Halberstädter Straße selbst, sondern auch die Flächen darunter für den Auto-, Rad- und Fußverkehr gesperrt, teilte die Stadt bei einer Pressekonferenz am Mittwoch mit. Stattdessen wird glücklicherweise der Damaschkeplatz am Freitag bereits freigegeben.

Bei den letzten Untersuchungen wurden erneut massive Schäden entdeckt. Man habe die Entscheidung abgewägt, so Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos), man wolle aber kein Risiko in Kauf nehmen, die Gefahr eines Einsturzes sei groß.

Zunächst geht es der Ringbrücke über der Brenneckestraße an den Kragen: Die Überführung soll binnen einer Woche komplett weggerissen werden, sodass anschließend eine Teilfreigabe wieder möglich ist.

Wie Jörg Rehbaum, Beigeordneter für Umwelt und Stadtentwicklung, sagte, würde es bei der Brücke in der Halberstädter Straße schwieriger werden. Dort soll - wie zuvor am Damaschkeplatz - schnellstmöglich eine Behelfsbrücke errichtet werden.

Hierfür wird ein Zeitrahmen von rund vier Monaten angedacht.