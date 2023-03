Acht Jahre und 200 Millionen Euro später: City-Tunnel Magdeburg ist eröffnet!

Magdeburg - Das Dauer-Aufreger-Thema der Magdeburger Autofahrer: Wann ist endlich der City-Tunnel fertig gebaut? Am Freitag wurde das rote Band endlich durchgeschnitten.

V.ln.r,: Ex-OB Lutz Trümper (67, SPD), Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (60, parteilos), Leiter der Infrastrukturprojekte der DB, Dr. Marcus Schenkel und Ministerin für Infrastruktur Lydia Hüskens (59, FDP) schnitten das rote Band zum Magdeburger City-Tunnel durch. © Lena Schubert

Es ist ein historischer Moment in der Geschichte Magdeburgs: In einem feierlichen Festakt wurde der Autotunnel, der die Innenstadt mit Stadtfeld Ost und den anderen westlichen Stadtteilen verbindet, am Nachmittag eingeweiht.

Oberbürgermeisterin Simone Borris (60, parteilos), Ex-OB Lutz Trümper (67, SPD), die Ministerin für Infrastruktur Lydia Hüskens (59, FDP) und der Leiter der Infrastrukturprojekte der Deutschen Bahn, Dr. Marcus Schenkel, wurden unter Blasmusik in einem Oldtimer-VW-Bus zum Tunneleingang am Damaschkeplatz gebracht.

Dort rissen die vier in wenigen Worten die Bedeutung des neuen City-Tunnels ab. Besonders mit Hinblick auf weitere Großbaustellen im Stadtgebiet, so Simone Borris, sei die Eröffnung eines so wichtigen Verkehrsknotens und damit die Verbindung zwischen Ost und West sehr wichtig.

Die Idee zum Bau der Unterführung entstand 2004, nachdem die Deutsche Bahn angeprangert hatte, man müsse die Eisenbahngleise erneuern, so Borris. Daraufhin folgte die Idee, Auto- und Straßenbahnverkehr getrennt über die Ernst-Reuter-Allee zum Damaschkeplatz zu bringen.

Es startete der Bauprozess, der sich über acht Jahre zog und für den insgesamt 210 Millionen Euro ausgegeben wurden.