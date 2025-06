Zoll stellt zahlreiche Verstöße auf Baustellen fest: Arbeiter flüchten

Magdeburg - Das Hauptzollamt Magdeburg hat bei Kontrollen zur Schwarzarbeit auf Baustellen in Sachsen-Anhalt zahlreiche Verstöße festgestellt.

Alles in Kürze

Die Zollbeamten leiteten 15 Strafverfahren ein. © Hauptzollamt Magdeburg

Bereits am 16. Juni fanden die bundesweiten Schwerpunktkontrollen statt. Hier wurden insgesamt 18 Objekte in Sachsen-Anhalt überprüft.

Neben 15 Strafverfahren wurden 14 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, so das Hauptzollamt Magdeburg.

Bei den Überprüfungen mussten zudem mehrere Fluchtversuche von Beschäftigten durch die Zöllner verhindert werden.

"Auf den kontrollierten Bauvorhaben in Halle (Saale) und Merseburg versuchte sich eine Vielzahl von Arbeitnehmern den Kontrollen des Zolls durch Flucht zu entziehen. So versteckten sich beispielsweise auf einer Baustelle in Merseburg zahlreiche Personen im Kellerbereich der Anlage", berichtete das Zollamt.

Diese gingen ohne erforderlichen Aufenthaltstitel in Deutschland einer Beschäftigung nach.