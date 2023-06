Alltagsheld Popstar? Marc Terenzi springt auf Magdeburger Jugendweihe ein!

Magdeburg - Wie oft kann man behaupten, dass man Hilfe in der Not von einem weltberühmten Popstar bekommen hat? Das war der Fall bei einer Jugendweihe in Magdeburg , als plötzlich Marc Terenzi (44) auf der Bühne stand.

Marc Terenzi (44) musste spontan bei einer Jugendweihe in der Magdeburger Johanniskirche aushelfen. © Bildmontage: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa , Patrick Seeger/dpa

Hunderte Jugendliche hatten sich schick gemacht, um am Freitag in der Magdeburger Johanniskirche in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen zu werden.

Und dann der Schock für die Veranstalter: Der geplante Live-Act musste kurzfristig absagen, und so drohte die Feier ohne musikalische Untermalung stattfinden zu müssen.

Da der Veranstalterin aber bekannt war, dass der US-Popstar Marc Terenzi am Abend sowieso im Elbauenpark auftreten würde, packte sie die Idee beim Schopf und versuchte ihr Glück, das schreibt BILD. Wenig später hatte sie tatsächlich den "Love to be loved by you"-Interpreten an der Strippe!

Die Entfernung drohte dann einen Strich durch die Rechnung zu machen - Terenzi war derzeit für einen Termin in Düsseldorf und würde es mit Zug nicht mehr rechtzeitig schaffen.

Prompt wurde er in Nordrhein-Westfalen mit dem Auto abgeholt und tauchte zehn Minuten vor Feier-Beginn in Magdeburg auf. Ohne Soundcheck ging der Popstar auf die Bühne sang in jeder Feier dreimal - und das obwohl er als Amerikaner nichtmal wusste, was eine Jugendweihe eigentlich ist!