Autofahrer, aufgepasst! Diese Auffahrt ist ab morgen in Magdeburg dicht!

Magdeburg - Autofahrer müssen sich am morgigen Dienstag in Magdeburg auf neue Verkehrsbehinderungen einstellen.

Die Sperrung könnte bis einschließlich Mittwoch bestehen bleiben. (Symbolbild) © 123rf/markisius

Wie die Landeshauptstadt mitteilte, ist die Auffahrt von der Halberstädter Straße zum Magdeburger Ring in Fahrtrichtung zur A2 am Dienstag und womöglich auch am Mittwoch voll gesperrt.

Grund für die kurzfristige Sperrung sind notwendige Fahrbahnarbeiten auf der Ringbrücke über die Gleise der Deutschen Bahn.

Nach Angaben der Stadt werden Umleitungen über die Halberstädter Straße und die Straße "Am Fuchsberg" ausgeschildert.