Autofahrer, aufgepasst: Diese Straßen sind demnächst in Magdeburg dicht!

Magdeburg - In den kommenden Tagen wird es in Magdeburg wieder neue Baustellen und Sperrungen geben. TAG24 gibt Euch eine Übersicht, wo Autofahrer sich auf Einschränkungen gefasst machen müssen.

In den kommenden Wochen gibt es wieder neue Sperrungen in der Magdeburger Innenstadt. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Zunächst jedoch gute Neuigkeiten: Nach Angaben der Landeshauptstadt konnten in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet mehrere Bauarbeiten beendet werden.

So ist die Albert-Vater-Straße seit Montag wieder vollständig befahrbar. In der Wiener Straße kann zudem wieder nach links in die Halberstädter Straße abgebogen werden.

Seit Dienstag kann zudem der Verkehr wieder über die Oebisfelder Brücke fließen. Am heutigen Freitag werden außerdem die Sperrungen in der Halberstädter Chaussee und in der Straße Kleiner Stadtmarsch an der Hyparschale aufgehoben.

Ab dem 30. April ist auch die Ernst-Lehmann-Straße wieder in beiden Richtungen befahren.