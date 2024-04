Automat mit Schock-Faktor in der Magdeburger Innenstadt: Ein T-Shirt für 2 Euro?

Magdeburg - Ein T-Shirt für nur zwei Euro aus dem Automaten - das geht (nicht)! Eine spannende Installation in der Magdeburger Innenstadt macht in der kommenden Woche auf ein ganz bestimmtes Thema aufmerksam.

Vor der Stadtbibliothek ist in dieser Woche der "2€-T-Shirt-Automat" aufgebaut. © Lena Schubert/TAG24

Auf dem Breiten Weg vor der Stadtbibliothek grüßt die Magdeburger ab dem heutigen Freitag ein eigenartiger, strahlend blauer Automat. Dort werden augenscheinlich T-Shirts für nur zwei Euro angeboten.

Wenn man dann jedoch wirklich ein Geldstück einwirft, kommt die große Überraschung. Statt einer billigen Klamotte erhält man an der Maschine ein Video, was über die Missstände in der Kleidungsindustrie aufmerksam macht.

Besonders junge Mädchen und Frauen werden in der Fast-Fashion-Industrie ausgebeutet, müssen über 16 Stunden am Tag arbeiten für nur wenig Geld. Das Video illustriert, wie viel die Arbeiter nur verdienen dürften, damit ein Oberteil für zwei Euro angeboten werden könnte.

Der "2€-T-Shirt-Automat" neben dem Opernhaus wurde im Rahmen der Fashion Revolution Week 2024 aufgebaut.

"So preiswerte Shirts kann es nicht geben", erklärte Anke Brämer, Inhaberin vom Magdeburger "Querstyle" und Aktivistin bei der Fashion Revolution Week, gegenüber TAG24 zur Aktion.