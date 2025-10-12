Bauarbeiten der MVB: Diese Straßenbahn- und Buslinien in Magdeburg sind betroffen

Magdeburg - Ab Montag fahren die S traßenbahnen im Südosten Magdeburgs eingeschränkt.

Die Straßenbahnen der Linie 2 bleiben ab Buckau stehen. © Peter Gercke/MVB

Während der Herbstferien wird die Oberleitung der Straßenbahn auf der Schönebecker Straße neu gebaut, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilen.

Deshalb kommt es vom 13. bis 24. Oktober zu Linienänderungen.

Die Straßenbahnlinie 2 fährt verkürzt zwischen Alte Neustadt und Buckau (Wasserwerk).

Von dort fährt ersatzweise die Buslinie 42 nach Westerhüsen.