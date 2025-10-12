Bauarbeiten der MVB: Diese Straßenbahn- und Buslinien in Magdeburg sind betroffen
Magdeburg - Ab Montag fahren die Straßenbahnen im Südosten Magdeburgs eingeschränkt.
Während der Herbstferien wird die Oberleitung der Straßenbahn auf der Schönebecker Straße neu gebaut, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilen.
Deshalb kommt es vom 13. bis 24. Oktober zu Linienänderungen.
Die Straßenbahnlinie 2 fährt verkürzt zwischen Alte Neustadt und Buckau (Wasserwerk).
Von dort fährt ersatzweise die Buslinie 42 nach Westerhüsen.
Außerdem wir die Nachtlinie N2 mit Bussen bedient. Dafür fahren für die N1 aber Straßenbahnen zwischen Alter Markt und Herrenkrug über Cracau.
Die Haltestellen Sportgymnasium und Friedrich-Ebert-Straße entfallen aufgrund dessen, so die MVB.
