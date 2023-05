Baustellen in Magdeburg: Auf diese Sperrungen müsst Ihr Euch nächste Woche einstellen

Magdeburg - In Magdeburg werden in den nächsten Tagen zwar einige Baustellen aufgehoben, es kommen aber auch neue dazu. TAG24 gibt Euch eine Übersicht über alle Sperrungen, die in den nächsten Tagen und Wochen auf Euch zukommen.

In Magdeburg kommt es auch im Mai zu zahlreichen Baustellen und Sperrungen. (Symbolbild) © 123rf/markisius

Wie die Stadt Magdeburg mitteilte, wird am morgigen Freitag die Sperrung in Alt Westerhüsen und die Einbahnstraßenregelung in der Gardeleger Straße (Alte Neustadt) aufgehoben. Die Vollsperrungen im Kroatenweg (Sudenburg) in Höhe Bergstraße und in der Virchowstraße (Altstadt) bleiben allerdings noch bis 12. Mai bestehen.

Aufgrund einer Havarie an den Straßenbahn-Gleisen wird der Kreuzungsbereich Walther-Rathenau-Straße/Gustav-Adolf-Straße (Altstadt) bis voraussichtlich 17. Mai eingeschränkt. Es gibt fortan Einschränkungen an der Einmündung zur Listemannstraße und beim Einbiegen von der B1 auf die Jakobsstraße.

Zur einer nur kurzfristigen Störung kommt am 7. Mai zwischen 7 und 15 Uhr Am Krökentor (Altstadt), da am Konservatorium Kranarbeiten durchgeführt werden.

Die Julius-Bremer-Straße (Altstadt) kann ab dem 8. Mai ab der Weitlingstraße nur in Richtung Otto-von-Guericke-Straße befahren werden, die Einbahnstraßenregelung soll hier bis Februar 2024 andauern.